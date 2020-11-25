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Воробьев — о матче с «Ак Барсом»: «Металлург» наработал больше, чем на одно очко»

20:36
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения по буллитам от «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ (2:3 Б).

— Хорошая, плей-оффская игра. Мы наработали больше, чем на одно очко. К сожалению, пока довольствуемся таким результатом.

Почему не выступили на шестой буллит Яковлева? Как и в матче с «Барысом», Егор сам сказал, что нужно пропустить бросок. Сегодня была такая же ситуация.

Плотников не забивает 15 матчей? Он работает и пашет за троих вперед и назад. (Михаил Скрыль)

 

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