Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения по буллитам от «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ (2:3 Б).

— Хорошая, плей-оффская игра. Мы наработали больше, чем на одно очко. К сожалению, пока довольствуемся таким результатом.

Почему не выступили на шестой буллит Яковлева? Как и в матче с «Барысом», Егор сам сказал, что нужно пропустить бросок. Сегодня была такая же ситуация.

Плотников не забивает 15 матчей? Он работает и пашет за троих вперед и назад. (Михаил Скрыль)