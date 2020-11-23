Воробьев — о критике со стороны болельщиков «Магнитки»: «Либо превозносят до небес, либо уничтожают»
16:40
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, как относится к критике со стороны болельщиков.
— Даже если вы не читаете комментарии болельщиков, то я вам скажу — все не очень хорошо.
— Я к этому спокойно отношусь. У нас в России так принято: либо превозносят до небес, либо уничтожают. Ничего среднего нет. Прекрасно понимаю эмоции поклонников клуба, поверьте, никто в «Металлурге» недоволен нынешним положением дел. И мы все стараемся исправить ситуацию.
— Когда?
— К следующим играм. Будем выгрызать очки, голы.
— Я думал, что конфликт в самолете пойдет на пользу. Знаете, выплеснули эмоции, а потом все вместе начали работать.
— Но я про этот конфликт ничего не знаю. (Алексей Шевченко)
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