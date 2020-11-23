Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, как относится к критике со стороны болельщиков.

— Даже если вы не читаете комментарии болельщиков, то я вам скажу — все не очень хорошо.

— Я к этому спокойно отношусь. У нас в России так принято: либо превозносят до небес, либо уничтожают. Ничего среднего нет. Прекрасно понимаю эмоции поклонников клуба, поверьте, никто в «Металлурге» недоволен нынешним положением дел. И мы все стараемся исправить ситуацию.

— Когда?

— К следующим играм. Будем выгрызать очки, голы.

— Я думал, что конфликт в самолете пойдет на пользу. Знаете, выплеснули эмоции, а потом все вместе начали работать.

— Но я про этот конфликт ничего не знаю. (Алексей Шевченко)

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