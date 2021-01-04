Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после волевой победы над московским «Спартаком» (4:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Довольно сложно для нас складывалась встреча, — сказал Воробьев. — Ребята молодцы, что боролись до конца, вытащили игру. Довольны этим.

Сложно сказать, почему даем фору сопернику. Сегодня мы пропустили в меньшинстве — в этом была разница.

Кошелев отсутствует из-за ротации. По остальным ребятам — Мозякину, Потехину — будем смотреть по их готовности.

Вместо Чибисова в первом звене выпустили Кулемина с целью, чтобы они играли против первого сочетания «Спартака». Но некоторые вещи не понравились и опять поменяли обратно.

Предстоящий выезд? К каждому матчу надо готовиться отдельно. У нас есть возможности для ротации, будем думать, смотреть. Соперники непростые. Сейчас лига выровнялась. К каждой игре нужно подходить по-особенному».

(Михаил Скрыль)