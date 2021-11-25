Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:4 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Два периода «Динамо» играло здорово, наказывало нас за ошибки, забило хороший гол в большинстве, — отметил Воробьев. — В третьем нам отступать было некуда. Ребятам в раздевалке привел пример «Трактора», который отбился с 1:5. Сказал им, что они могут это сделать — и они это сделали.

— Не считаете, что было ошибкой сегодня выпустить Юху Олкинуору с первых минут?

— У нас свой план — когда играет Юхо, когда Василий. Василий — взрослый товарищ. Стараемся бережно к нему относиться. По плану сегодня должен был играть Олкинуора.

— Насколько сегодня довольны как команда играла в большинстве?

— Нам всегда есть над чем работать.

— Вы заменили вратаря при счете 0:3, но забить самим получилось только в третьем периоде. Согласны, что новый импульс до команды дошел не сразу?

— После трех шайб меняют вратаря. Импульс может сразу дойти, может не сразу. Это работа с людьми. Играют две команды. Это не почта, где я отправил посылку, и она дошла завтра в 10. Когда все работает, это фантастика — но так бывает не всегда. Есть соперник, который тоже играл здорово два периода.