Воробьев о 10-м поражении «Магнитки: «Второй период был ужасен»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги гостевого поражения от «Авангарда» (2:3). «Магнитка» занимает последнее место на Востоке.

— Второй период был ужасен. Нас и переработали, и переиграли. Единственный позитив — не бросили играть и бились до конца.

— Назовите три вещи, которые вам нужно исправить, чтобы «Магнитка» заиграла как надо.

— Фитнес — это даст скорость. Борьба. И организация игры. Я о структуре. На маленьких площадках очень много именно такого хоккея, как сегодня. Роскошного уже нет. Все очень четко. Есть возможности [продолжения] — они играют. Нет — они выбрасывают или забрасывают. К сожалению, такой вот хоккей. И в нем первое, что нужно — это бегать и бороться. Самое такое главное. Если посмотреть, сколько мы выиграли борьбы во втором периоде, становится несколько стыдно.

— А вам дадут на это все время?

— Не ко мне вопрос. (Алена Гребенькова)

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