Воробьев назвал трех героев завершившегося плей-офф КХЛ
Бывший главный тренер «Металлурга», СКА и ЦСКА Илья Воробьев в интервью «СЭ» выделил лучших игроков завершившегося плей-офф КХЛ.
— Три ваших героя завершившегося плей-офф КХЛ.
— Радулов, Шалунов, Серебряков. Почему Серебряков? Потому что в полуфинале он играл сильнее Исаева. Даниил вышел на пик уже в финале, и ему тоже честь и хвала. Шалунов забивал важнейшие голы, включая решающий в финале. Но то, что сделал Радулов в шестом матче с «Авангардом»: за несколько секунд обыграл всех, отдал Шалунову, потом накрыл Маклауда, снова выиграл борьбу и опять отдал передачу, — это фантастика. В 39 лет включить такой турборежим — дорогого стоит.
«Локомотив» завоевал Кубок Гагарина-2026, победив «Ак Барс» со счетом 4-2 в финальной серии. Самым ценным хоккеистом плей-офф был признан вратарь железнодорожников Даниил Исаев.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|1
|1
|0
|2
|2
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|2
|3
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|4
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|5
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|6
|Сибирь
|1
|0
|1
|1
|7
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|8
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Амур
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо НН
|1
|1
|0
|2
|3
|Шанхай Дрэгонс
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|Лада
|1
|0
|1
|1
|6
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|7
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|7.09
|16:30
|Авангард – Салават Юлаев
|- : -
|7.09
|17:00
|Автомобилист – Трактор
|- : -
|7.09
|17:00
|Барыс – Сибирь
|- : -
|7.09
|19:00
|Северсталь – Лада
|- : -
|7.09
|19:10
|Динамо Мн – Торпедо НН
|- : -
|7.09
|19:30
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|7.09
|19:30
|СКА – Динамо М
|- : -
|7.09
|19:30
|Ак Барс – Адмирал
|- : -