Воробьев назвал трех героев завершившегося плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер «Металлурга», СКА и ЦСКА Илья Воробьев в интервью «СЭ» выделил лучших игроков завершившегося плей-офф КХЛ.

— Три ваших героя завершившегося плей-офф КХЛ.

— Радулов, Шалунов, Серебряков. Почему Серебряков? Потому что в полуфинале он играл сильнее Исаева. Даниил вышел на пик уже в финале, и ему тоже честь и хвала. Шалунов забивал важнейшие голы, включая решающий в финале. Но то, что сделал Радулов в шестом матче с «Авангардом»: за несколько секунд обыграл всех, отдал Шалунову, потом накрыл Маклауда, снова выиграл борьбу и опять отдал передачу, — это фантастика. В 39 лет включить такой турборежим — дорогого стоит.

«Локомотив» завоевал Кубок Гагарина-2026, победив «Ак Барс» со счетом 4-2 в финальной серии. Самым ценным хоккеистом плей-офф был признан вратарь железнодорожников Даниил Исаев.