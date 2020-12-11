Воробьев назвал солидной игру «Магнитки» в матче с «Динамо»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашней победы над московским «Динамо» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Все очень солидно, хорошая игра с нашей стороны, — сказал Воробьев. — Единственное, жалко, что в конце пропустили. Хотели помочь Юхо сыграть «на ноль», но не получилось. И могли бы забить в большинстве.

Спад в третьем периоде? У нас было несколько удалений, и «Динамо» побежало отыгрываться. Не сказал бы, что был сильный спад. Мы играли по счету.

Спад Тэйлора Бека? Этому есть объективная причина, но раскрывать мы ее не можем.

Селекция? Мы работаем каждый день над этим вопросом. Сейчас не так много свободных игроков. За океаном все идет к тому, что сезон начнется. Но мы продолжаем работать. Если что-то будет нужное нам, мы активизируемся.

(Михаил Скрыль)