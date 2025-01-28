Воробьев назвал причины поражения ЦСКА от «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы были немножко тяжелее соперника, много нейтральных шайб и стыков мы не выиграли, шайба доставалась сопернику. Были моменты, где мы должны были забивать, но не забили. В принципе, и все», — цитирует пресс-служба лиги Воробьева.

Также он отметил, что 2025 год начался с непростого периода.

«Проходим трудные времена. Вратарь сломался, лучший бомбардир сломался, Нестеров только вышел. Сейчас сложная фаза. Всего по чуть-чуть», — добавил Воробьев.

«Спартак» набрал 64 очка и занимает 2-е место в Западной конференции. ЦСКА располагается на пятой строчке — 62 очка.