Воробьев назвал причину поражения «Металлурга» от «Витязя»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев назвал причину поражения от «Витязя» (4:5 ОТ) в матче КХЛ.

«Во втором периоде пропустили необязательные голы. В третьем наиграли больше, чем на один гол. Было много нереализованных моментов, не забили. В овертайме не перехватили, пропустили решающий гол. Почему не получилось сыграть надежно в обороне? Индивидуальные ошибки. Мы это разбирали — соперник набрасывает на «пятак» — но свои ошибки... Каждая стоила нам гола. Было много брака в передачах? После первого периода я сказал ребятам, да, что много передач в коньки идет», — приводит слова Воробьева сайт клуба.

«Металлург» находится на третьей строчке «Востока» (75 очков). 12 февраля команда на выезде сыграет с «Сибирью».