Воробьев — о победе «Автомобилиста» над СКА: «Вышли отдать душу и свое тело игре»

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев прокомментировал победу над СКА (3:1) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Не скажу, что Казань была прям страшна. С ребятами общались и просто вышли отдать душу и свое тело игре! Все на победу! А от того, что получилось пройти Казань, есть понимание, что никто нам не страшен», — цитирует Воробьева Legalbet.

«Автомобилист» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч между командами состоится 21 марта в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.