Волков рассказал, почему «Трактор» решил расстаться с Бурдасовым
Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков в интервью «СЭ» объяснил решение расторгнуть контракт с нападающим Антоном Бурдасовым.
— По нему была неопределенность относительно того, как он будет играть в новом сезоне. Мы долго думали над тем, будет ли он полезен и не станет ли проблемным хоккеистом по соотношению «цена — качество».
Никаких претензий к Антону как к человеку у нас нет — все зависело исключительно от игровых причин. Если мы подстраиваемся под требования нового тренера, моя задача — дать ему качественные карты в руки, которые он сможет полноценно использовать для достижения результата.
— Его агент не согласился с вами. От него шли достаточно резкие комментарии.
— Я не могу позволить себе такие комментарии. Некоторые из них граничили с хамством. Нахожусь в уязвимом положении, так как работаю не в частной лавочке и не могу ответить. «Трактор» — это топ-клуб, где каждое слово может нести как отрицательный, так и положительный эффект.
На счету 33-летнего Бурдасова в сезоне-2023/24 56 матчей регулярного чемпионата (36 очков, 19+17). В 14 встречах плей-офф он набрал 8 (4+4) очков. Хоккеист продолжает карьеру в «Барысе». Он подписал с казахстанским клубом односторонний контракт на один сезон.
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