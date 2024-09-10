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Сегодня, 09:30

Волков: «В плей-офф дают результат крепкие ребята. Если есть возможность собрать команду покрупнее, то делаю это»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Михаил Зислис
Обозреватель
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал, почему привык отдавать предпочтение габаритным хоккеистам.

— «Металлург» выиграл Кубок Гагарина будучи молодой и быстрой командой. Мы знаем вашу любовь к габаритным и силовым игрокам. Объясните, почему по-прежнему делаете ставку на таких хоккеистов? Обычно берут пример с чемпиона, стараясь подхватить тренд.

— У меня есть чемпионский опыт. Причем как в качестве игрока, так и в роли менеджера.

Мое внутреннее ощущение: когда идут игры на вылет и на льду начинается жара, парни с большим запасом мастерства притягивают на себя не так много внимания. В плей-офф дают результат физически крепкие ребята, которые делают много невидимой, но крайне полезной работы — выигранные ими микродуэли и микромоменты приносят кубки.

Не назвал бы себя приверженцем большой габаритной команды. Да, в Омске в постчемпионский сезон мне ставили в вину так называемый «ОМОН». Но мы ведь всегда проговаривали с тренером все необходимые корректировки состава. На тот момент просто сошлись на требованиях, которые предъявлял Хартли, и селекция велась под его задачи.

Очень легко впасть в любовь к каким-то стилям. Например, когда чемпионом стала «Тампа», мы видели в большинстве своем техничных игроков. А когда Кубок Стэнли взял «Сент-Луис» Крэйга Берубе, все видели совершенно другой хоккей — прямолинейный, с огромными «шкафами» на льду — «борт, борт, борт, ворота, бильярд».

Все равно в итоге нужно исходить из возможностей. У нас в лиге крайне сложно выбирать тех хоккеистов, которых ты хочешь. Однако постоянно нужно находить баланс и золотую середину — иметь разноплановых игроков, которые будут не дублировать друг друга, а дополнять.

Моя философия такова: если есть возможность собрать команду покрупнее, то я делаю это. В противном случае нужно искать другую игровую модель.

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КХЛ
ХК Трактор
Алексей Волков (хоккей)
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