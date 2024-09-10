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Сегодня, 09:45

Волков о Кузнецове в СКА: «Он сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске. Его знает чуть ли не каждый в городе»

Михаил Зислис
Обозреватель
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Евгений Кузнецов.
Фото ХК СКА

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал о том, как отнесся к переходу Евгения Кузнецова в СКА.

— У вас нет ощущения, что история с переходом Кузнецова в СКА — это отчасти следствие обиды Бабаева на «Трактор»?

— Не думаю, что здесь агент играл большую роль. Ключевое значение имели приоритеты Евгения. Он же сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске и что здесь его бы все отвлекало от хоккея. Его же знает чуть ли не каждый человек в городе.

— Все равно ведь через год приедет.

— Давайте дождемся окончания сезона. Прошлое не вернуть. Мы живем и наслаждаемся сегодняшним днем.

— Мы смотрим на контракты в СКА, которые заключаются не по рынку, и негодуем. Как на них смотрят менеджеры?

— У нас есть контролирующий орган в лице руководства КХЛ. Зачем нам думать, по каким правилам они играют? Мы сфокусированы на своей деятельности. Зачем нам думать о других клубах и осуждать коллег? Лично я не собираюсь этого делать. Если Алексей Алексеевич Морозов высказался на этот счет, то от меня комментариев быть не может.

У нас стало так много негатива и сарказма, что хочется себя ограждать от этого. Мне все равно, что происходит в СКА. Они такой же соперник, как и все остальные. Встреча с ним — очень интересный тест для нас. Тем более мы встречаемся с армейцами в начале чемпионата (12 сентября. — Прим. «СЭ»).

31 июля СКА объявил о подписании нападающего Евгения Кузнецова, его контракт рассчитан на четыре года. В НХЛ форвард выступал за «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли-2018, и за «Каролину». В КХЛ нападающий играл в 2009-2014 годах за «Трактор».

Евгений Кузнецов. Почему Кузнецов не перешел в «Трактор», зачем челябинцам канадский тренер? Отвечает генменеджер

Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК СКА
ХК Трактор
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