Волков о Кузнецове в СКА: «Он сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске. Его знает чуть ли не каждый в городе»
Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал о том, как отнесся к переходу Евгения Кузнецова в СКА.
— У вас нет ощущения, что история с переходом Кузнецова в СКА — это отчасти следствие обиды Бабаева на «Трактор»?
— Не думаю, что здесь агент играл большую роль. Ключевое значение имели приоритеты Евгения. Он же сам объяснил, что ему было бы некомфортно в Челябинске и что здесь его бы все отвлекало от хоккея. Его же знает чуть ли не каждый человек в городе.
— Все равно ведь через год приедет.
— Давайте дождемся окончания сезона. Прошлое не вернуть. Мы живем и наслаждаемся сегодняшним днем.
— Мы смотрим на контракты в СКА, которые заключаются не по рынку, и негодуем. Как на них смотрят менеджеры?
— У нас есть контролирующий орган в лице руководства КХЛ. Зачем нам думать, по каким правилам они играют? Мы сфокусированы на своей деятельности. Зачем нам думать о других клубах и осуждать коллег? Лично я не собираюсь этого делать. Если Алексей Алексеевич Морозов высказался на этот счет, то от меня комментариев быть не может.
У нас стало так много негатива и сарказма, что хочется себя ограждать от этого. Мне все равно, что происходит в СКА. Они такой же соперник, как и все остальные. Встреча с ним — очень интересный тест для нас. Тем более мы встречаемся с армейцами в начале чемпионата (12 сентября. — Прим. «СЭ»).
31 июля СКА объявил о подписании нападающего Евгения Кузнецова, его контракт рассчитан на четыре года. В НХЛ форвард выступал за «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли-2018, и за «Каролину». В КХЛ нападающий играл в 2009-2014 годах за «Трактор».
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