Волков: «Гру — нетипичный канадец. У него более европейский менталитет»
Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал, какой менталитет имеет новый главный тренер челябинцев канадец Бенуа Гру.
— Понятно, что рынок тренеров был не таким большим. Но что заставляет вас сейчас думать о правильности выбора Гру?
— Бен — нетипичный канадец. Знаю очень много его соотечественников и могу сказать, что у Гру более европейский менталитет. Это помогает ему во время общения с игроками с другого континента.
Он просто интересный и солидный человек. Когда мы общались на профессиональные темы, всегда были видны его харизма и тот внутренний стержень, который мне давал уверенность в своем выборе. Глядя на него, сразу понимал — человек придет и не только будет много требовать в хоккейном плане, но и наладит коммуникацию с каждым игроком и работником в клубе.
При этом его харизма не артистична, а органична. У меня вообще не было сомнений, что он сильный и опытный тренер. Гру просто дошел до той точки, когда ему нужно было принять новый вызов. У него были достаточно неплохие предложения, и до последнего момента мы не были до конца уверены, что он решится на этот шаг.
У меня не было опасений, что он не совладает с нашим русским менталитетом. Бен достаточно космополитичен и не зациклен на себе. Немаловажно, что он умеет слушать и слышать. Даже если Гру где-то неправ или недопонимает какие-то вещи, он всегда открыт для чужого мнения. Это очень важно.
Хотя мы прекрасно знаем примеры канадских тренеров, которые приезжали сюда со своим уставом и не достигали успеха в КХЛ. Это люди, которые говорили: «Делай так, как я тебе говорю». При этом сами не делали поправок на другую ментальность и русскую действительность.
— Со стороны как раз и кажется, что он достаточно адаптивен.
— Бен как-то задал мне нетривиальный вопрос: «Если соглашусь на эту работу, какие у вас будут ожидания от меня как от тренера и как от человека?» Ответил, что знаю все его тренерские качества, которые мне помогали открывать в том числе другие люди.
Даже руководитель Hockey Canada Том Ренни отмечал — Гру задал такой высокий стандарт для должности главного тренера молодежной сборной, что после него никто не смог приблизиться к нему. И речь идет не только о самой игре, а еще и о контакте с людьми, об умении работать в стрессовой среде. Все ведь знают, насколько популярна молодежка в Канаде — это горячая сковородка, на которой усидит далеко не каждый тренер.
Гру возглавил «Трактор» в мае. Контракт рассчитан на два года. До этого тренер работал в канадских юниорских лигах, работал с молодежной сборной Канады (с 2007 по 2013 год и был главным тренером в 2015-м). В прошлом сезоне возглавлял команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».
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