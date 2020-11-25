Волков покинул «Спартак»
11:38
Защитник Артем Волков и «Спартак» договорились о расторжении контракта по согласию сторон, сообщает Twitter клуба.
21-летний россиянин находился в системе красно-белых с 2016 года, за это время успел провести шесть матчей в КХЛ. В нынешнем сезоне Волков пребывал в составе «Химика», за который не сыграл ни одного матча.
#Спартак и Артём Волков расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. 21-летний защитник выступал в системе красно-белых с 2016 года, в КХЛ на его счету 6 матчей. В нынешнем сезоне Артём Волков находился в расположении @hckhimik, участия в играх чемпионата ВХЛ не принимал. pic.twitter.com/QTUTpMI2uh— Spartak Moscow (@spartak_hc) November 25, 2020
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