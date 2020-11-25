Волков покинул «Спартак»

Защитник Артем Волков и «Спартак» договорились о расторжении контракта по согласию сторон, сообщает Twitter клуба.

21-летний россиянин находился в системе красно-белых с 2016 года, за это время успел провести шесть матчей в КХЛ. В нынешнем сезоне Волков пребывал в составе «Химика», за который не сыграл ни одного матча.