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Волков покинул «Спартак»

11:38
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Защитник Артем Волков и «Спартак» договорились о расторжении контракта по согласию сторон, сообщает Twitter клуба.

21-летний россиянин находился в системе красно-белых с 2016 года, за это время успел провести шесть матчей в КХЛ. В нынешнем сезоне Волков пребывал в составе «Химика», за который не сыграл ни одного матча.

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