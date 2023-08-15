Волков оценил выступление «Трактора» в межсезонье

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков оценил выступление команды в межсезонье.

«Мы ставим перед собой задачу поэтапно подготовиться к чемпионату. Очень важно с каждой игрой делать как можно меньше брака, найти оптимальные сочетания и сплотить ребят вокруг побед. В свою очередь, они приходят благодаря правильной работе, которая была построена тренерским штабом. Любая победа сплачивает и дает положительный импульс. Мы рады, что ребята ответственно, с запредельной рабочей этикой подходят и к тренировкам, и к играм. Поэтому каждая победа — это вклад в командную психологию, которую мы хотим укрепить после прошлого сезона. По итогам анализа сезона поняли ли, что психология была проблемой команды? Да. На длинном этапе игроки были нестабильны. Мы учли эти моменты и сделали работу над ошибками. Сами ребята тоже очень серьезно подошли к этому сезону. Не скрою, у нас есть реваншистские настроения. Хотим доказать, что результат прошлого сезона был не совсем правильный», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

«Трактор» занял первое место на Кубке TANECO в Казани.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.