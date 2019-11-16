Волков и Бойков получили травмы в матче с «Сибирью»
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов рассказал об игроках, которые получили травмы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:2).
— Забили хорошие голы. Болельщики нас сегодня отлично поддержали, — првиодит слова тренера официальный сайт «Динамо». — Показалось, что легко все будет, но нет. Потеряли Бойкова и Волкова. Перешли в три пятерки и пропустили два гола с глупых ошибок. Небольшая паника и суета началась, но хорошо, что забросили в пустые.
— Что с Волковым и Бойковым?
— Пока не знаю. Продолжить игру они не смогли.
— Первое звено не может даже в зоне закрепиться при игре в большинстве. В чем дело?
— Это их надо спросить. Пас надо точный отдавать и все.
— Как оцениваете игру нового звена?
— Думаю, что Индрашис в сборной немного переиграл. Мог быть чуть-чуть по свежее, и тогда бы игра была другая. Но они работают, создают моменты, в том матче Полыгалов забросил, в этом — Петерссон. У этого звена есть перспектива.
— Не было опасения, что сборники просядут в третьей игре?
— Они и так просели, но у меня же нет вариантов других.
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