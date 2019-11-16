Волков и Бойков получили травмы в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов рассказал об игроках, которые получили травмы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:2).

— Забили хорошие голы. Болельщики нас сегодня отлично поддержали, — првиодит слова тренера официальный сайт «Динамо». — Показалось, что легко все будет, но нет. Потеряли Бойкова и Волкова. Перешли в три пятерки и пропустили два гола с глупых ошибок. Небольшая паника и суета началась, но хорошо, что забросили в пустые.

— Что с Волковым и Бойковым?

— Пока не знаю. Продолжить игру они не смогли.

— Первое звено не может даже в зоне закрепиться при игре в большинстве. В чем дело?

— Это их надо спросить. Пас надо точный отдавать и все.

— Как оцениваете игру нового звена?

— Думаю, что Индрашис в сборной немного переиграл. Мог быть чуть-чуть по свежее, и тогда бы игра была другая. Но они работают, создают моменты, в том матче Полыгалов забросил, в этом — Петерссон. У этого звена есть перспектива.

— Не было опасения, что сборники просядут в третьей игре?

— Они и так просели, но у меня же нет вариантов других.

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