Волк — о поражении от «Лады»: «Мы медленно начали матч, пришлось возвращаться в игру»
Форвард «Автомобилиста» Кертис Волк подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (3:4 ОТ).
«Соперник отыгрывался за прошлую встречу, мы медленно начали матч, пришлось возвращаться в игру. Каждый раз, когда проигрываешь одному сопернику, ты пытаешься удивить его в следующем матче, сегодня им это удалось, это работящая команда. В концовке Стефан продемонстрировал отличную, очень умную игру. В эпизоде с голом все сложилось удачно, обычно я стараюсь убирать клюшку, когда Эберт бросает по воротам», — приводит слова Волка официальный сайт КХЛ.
«Лада» прервала серию из пяти поражений подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции (61 очко в 52 играх). «Автомобилист» с 62 очками в 52 матчах располагается на 4-й строчке.
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|П
|О
|1
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|51
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|16
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|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|51
|16
|35
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|14.01
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|- : -
|14.01
|14:00
|
Куньлунь РС – Сал. Юлаев
|- : -
|14.01
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -
|14.01
|17:00
|
Северсталь – СКА
|- : -
|14.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|14.01
|17:10
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -