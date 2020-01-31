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Во время демонтажа СКК «Петербургский» обрушилась крыша

15:58

В Санкт-Петербурге во время демонтажа СКК «Петербургский» произошло внеплановое обрушение крыши. В этот момент один из рабочих находился вне корзины безопасности и мог погибнуть, сообщает «Фонтанка».

По информации МЧС, под завалами могут находиться несколько рабочих. Вскоре после происшествия к СКК подъехали машины реанимации и несколько пожарных машин.

Власти Петербурга решили демонтировать СКК «Петербургский», чтобы построить на его месте новую арену. Как предполагается, площадка станет самой большой хоккейной ареной в мире, а ее площадь составит 167 тысяч квадратных метров при высоте в 49 метров.

Дополнительная информация

https://tjournal.ru/news/139958-v-peterburge-vo-vremya-demontazha-skk-peterburgskiy-obrushilas-krysha-odin-rabochiy-mog-pogibnut-est-postradavshie

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