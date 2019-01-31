Внук Билялетдинова – о первой шайбе в КХЛ: "Прости, дед!"

Защитник ЦСКА Александр Романов поделился впечатлениями от победы над "Ак Барсом" (5:4). Романов забросил первую шайбу в КХЛ в этой встрече. Отметим, что его дедом является главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.

– В последней смене вы дважды теряли шайбу, и "Ак Барс" забил, сократив разрыв до минимума.

– Я понимаю, что нельзя так делать. Мне пока тренеры ничего не говорили по этому поводу. Но, наверное, скажут.

– Забить гол именно "Ак Барсу", главным тренером которого является ваш дед Зинэтула Билялетдинов, – это как в сказке?

– Лучше бы я последний гол не пропустил, чем забил этот.

– Как решились на подключение? Игра шла "4 на 4".

– Увидел свободное пространство, решил туда вклиниться. Отдали хороший пас, удачно подставил.

– Перед дедом по-семейному извинитесь?

– Дед, прости!

– Такое впечатление, что игрой своей вы недовольны.

– Да. И не только из-за эпизодов в последней смене. Были и другие. Недоволен собой.

– Даже первая шайба в КХЛ ничего не скрасила?

– Да она пришла бы и так. Никуда бы не делась. Главное было – играть правильно. Меня много раз спрашивали, где первый гол. Я говорил, что без разницы, когда он будет. Главное – чисто сыграть.

– Перед игрой общались с Билялетдиновым?

– Не разговаривали. Каждый готовился к игре. У них тоже там свои проблемы. Не могу выиграть. Третье поражение подряд, по-моему. Меня, правда, это никак не колышет. Нам нужно побеждать. Нужно готовиться к плей-офф. (Игорь Еронко)