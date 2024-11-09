Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:19

Власти Самарской области заверили хоккеистов «Лады», что долги перед игроками по зарплате будут погашены

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан «Лады» Михаил Фисенко рассказал о встрече с представителем губернатора Самарской области, который заверил игроков команды в том, что перед ними будут погашены долги по зарплате.

«Разговор прошел хорошо, мы познакомились. Представитель губернатора нас заверил, что долги будут погашены, просто есть некие нюансы относительно бюджета Самарской области. Но ничего страшного — мы с пониманием относимся к этой ситуации.
Нас хорошо кормят, мы живем в хорошем отеле, все в порядке. Особо не отвлекаемся на лишние разговоры. Нас заверили, что все будет в порядке, поэтому для нас, хоккеистов и тренерского штаба, все предельно ясно. Мы понимаем, что долги будут закрыты, и думаем только о своей работе», — приводит ТАСС слова Фисенко.

«Лада» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции FONBET Чемпионата КХЛ с 23 очками в 22 матчах.

5 ноября генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что хоккеисты команды не получили зарплату за октябрь.

Источник: ТАСС
Читайте также
Ефимова заявила, что боялась стать «врагом народа» после поездки на Олимпиаду
WSJ узнала о просьбе Макрона к Трампу добиться уступок от России по Украине
Моделями фотосессии Sports Illustrated Swimsuit стали четыре спортсменки
МУС проведет расследование в отношении прокурора суда Карима Хана
Bloomberg сообщило о начале изменений Трампом политики США по Украине и Израилю
У «Торпедо» долг в 1,2 млн, у «Урала» новый тренер, а в «Балтике» — странные наказания за промахи. Что происходит в Первой лиге перед началом второго круга
Популярное видео
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Амур» — «Автомобилист»: смотреть матч КХЛ онлайн

Форвард «Лады» Попугаев назвал ошибкой молодости решение приостановить карьеру три года назад
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 25 21 4 44
2 Спартак 23 15 8 33
3 СКА 25 15 10 32
4 Северсталь 22 15 7 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 ЦСКА 22 10 12 27
7 Торпедо 24 11 13 26
8 Динамо Мн 23 12 11 25
9 Витязь 24 11 13 23
10 Куньлунь РС 24 8 16 18
11 Сочи 22 8 14 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 22 14 8 30
3 Ак Барс 21 14 7 29
4 Сал. Юлаев 21 13 8 27
5 Адмирал 24 11 13 26
6 Металлург Мг 25 12 13 25
7 Лада 22 10 12 23
8 Сибирь 22 10 12 22
9 Нефтехимик 25 8 17 22
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 24 5 19 13
Результаты / календарь
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
9.11 10:00
Адмирал – Трактор
 - : -
9.11 10:30
Амур – Автомобилист
 - : -
9.11 13:30
Сибирь – Металлург Мг
 - : -
9.11 17:00
Торпедо – Сал. Юлаев
 - : -
9.11 17:00
Витязь – Сочи
 - : -
9.11 17:00
Локомотив – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости