Власти Челябинской области прокомментировали требование фанатов уволить руководство «Трактора»

В правительстве Челябинской области прокомментировали открытое письмо фанатов из «Сектора А» к главе региона и президенту клуба Алексею Текслеру с требованием отправить в отставку руководство «Трактора».

— Губернатор в курсе этого обращения. Алексей Текслер, как и все болельщики клуба, недоволен текущими результатами, — заявили в пресс-службе главы региона, сообщает 74.ru. — Для их улучшения по инициативе президента клуба в «Тракторе» произошла смена главного тренера. Важно отметить, что первоначальную задачу на сезон — выход в плей-офф и достижение там максимального результата — никто не отменял. Работа руководства клуба получит свою оценку по факту выполнения или невыполнения поставленных задач.

Открытый конфликт между фанатским движением и клубом начался, когда болельщики из «Сектора А» на игре с «Автомобилистом» (2:4) демонстративно ушли с трибуны. При этом в пресс-службе клуба заявили, что к демаршу призвал менеджер «Трактора» по работе с болельщиками Артем Воробьев. К нему за последние два месяца накопился ряд замечаний. В итоге все переросло в неприятный инцидент, который попал на видео. Сегодня стало известно, что Воробьева уволили.

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