Владислав Третьяк выступил с заявлением по ситуации с вратарем Иваном Федотовым

Президент ФХР Владислав Третьяк выступил с заявлением по ситуации с вратарем Иванов Федотовым.

«Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарём национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

25-летнего Федотова задержали 1 июля в Санкт-Петербурге около ледовой арены «Купчино». Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

После задержания хоккеиста отправили в военкомат, из-за ухудшения состояния ему потребовалась госпитализация. Вместе с тем игрок остался в ведомственных учреждениях Министерства обороны и позже был отправлен на север в учебную часть Военно-морского флота.