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Сегодня, 14:42

Владислав Третьяк вспомнил, как познакомился с Пеле в 1987 году

Алина Савинова
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, как познакомился с трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле.

«В 1987 году в Квебеке был зимний фестиваль, в рамках которого сборная СССР играла против звезд Национальной хоккейной лиги. Туда приехало все высшее руководство Канады, а также спортивные послы стран: я — от Советского Союза, Пеле — от Бразилии, от Бельгии — знаменитый велосипедист Аксель Меркс. Мы должны были выйти на площадь, где было несколько тысяч людей.

Я подошел перед выходом к Пеле, взял у него автограф, хотя я редко беру автографы. Он мне его дал, но никакого внимания ко мне не было, так как он не знал, кто я. Ну а потом, когда мы вышли и нас стали приветствовать, то сначала представили Пеле, и были аплодисменты. Когда же представили меня, такие овации начались, и он так посмотрел на меня. После этого он меня обнял, мы вместе сфотографировались, ему рассказали, кто я такой, мы обменялись мнениями", — приводит ТАСС слова Третьяка.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Бразилец стал единственным в истории футболистом, кому удалось трижды (1958, 1962, 1970) стать чемпионом мира.

Источник: https://tass.ru/sport/16722001
Пеле
Футбол
Владислав Третьяк
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