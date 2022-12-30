Владислав Третьяк вспомнил, как познакомился с Пеле в 1987 году
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, как познакомился с трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле.
«В 1987 году в Квебеке был зимний фестиваль, в рамках которого сборная СССР играла против звезд Национальной хоккейной лиги. Туда приехало все высшее руководство Канады, а также спортивные послы стран: я — от Советского Союза, Пеле — от Бразилии, от Бельгии — знаменитый велосипедист Аксель Меркс. Мы должны были выйти на площадь, где было несколько тысяч людей.
Я подошел перед выходом к Пеле, взял у него автограф, хотя я редко беру автографы. Он мне его дал, но никакого внимания ко мне не было, так как он не знал, кто я. Ну а потом, когда мы вышли и нас стали приветствовать, то сначала представили Пеле, и были аплодисменты. Когда же представили меня, такие овации начались, и он так посмотрел на меня. После этого он меня обнял, мы вместе сфотографировались, ему рассказали, кто я такой, мы обменялись мнениями", — приводит ТАСС слова Третьяка.
Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.
Бразилец стал единственным в истории футболистом, кому удалось трижды (1958, 1962, 1970) стать чемпионом мира.
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|СКА
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|35
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|73
|2
|Локомотив
|45
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|16
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|ЦСКА
|43
|27
|16
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|Торпедо
|44
|28
|16
|59
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
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|17
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|44
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|Динамо Мн
|45
|17
|28
|42
|10
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|16
|30
|36
|11
|Сочи
|43
|5
|38
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
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|28
|16
|61
|2
|Металлург
|44
|27
|17
|60
|3
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|4
|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|5
|Сибирь
|46
|26
|20
|55
|6
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Амур
|44
|18
|26
|42
|10
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|11
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|30.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|3 : 5
|30.12
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|30.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|17:00
|
Трактор – Металлург
|- : -
|30.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|30.12
|19:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|30.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|30.12
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|30.12
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|30.12
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -