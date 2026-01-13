Третьяк: «Поздравляю Шипачева с покорением грандиозной бомбардирской вершины»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева с 1000-м очком в КХЛ.

«От имени Федерации хоккея России и от себя лично поздравляю Вадима Шипачева с покорением грандиозной бомбардирской вершины. 1000 очков в КХЛ — абсолютный рекорд нашего клубного хоккея, который еще долго не будет побит. Такое достижение по силам только великому спортсмену, каким и является Шипачев.

Надеюсь, что мы еще долго будем наслаждаться игрой выдающегося мастера. От души поздравляю нашего бомбардира и чемпиона и хочу пожелать Вадиму здоровья, удачи, новых побед и рекордов!» — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Форвард набрал юбилейное очко в матче с «Адмиралом» (2:1) в FONBET чемпионате КХЛ, который прошел 12 января. На счету Шипачева 314 шайб и 686 голевых передач в 1102 матчах.