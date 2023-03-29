Третьяк о седьмом матче ЦСКА — «Локомотив»: «Армейцы были более удачливее и реализовали свои шансы»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал итог седьмого матча второго раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом» (5:0).

«Сегодня был хороший матч, ЦСКА показал настоящий армейский хоккей, — цитирует Третьяка ТАСС. — «Локомотив» — неплохая команда, но ЦСКА был более удачлив и реализовал свои шансы. Достойная победа.

Не хочу сказать, что «Локомотив» был намного слабее. Два первых гола сыграли большую роль. Считаю, что сегодня Ярославлю не повезло — и штанга была, и другие моменты, счет мог быть не «на ноль», но так в хоккее бывает. Можно нанести много бросков, но не забить. Есть элемент везения, ЦСКА сегодня выглядел лучше, особенно в третьем периоде».

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.

Первый матч серии СКА — ЦСКА состоится 2 апреля.