Владислав Третьяк: "Легкой прогулки у ЦСКА в финале Кубка Гагарина не было"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что ЦСКА провел нелегкую финальную серию Кубка Гагарина с "Авангардом", несмотря на победу со счетом 4-0. Армейцы впервые выиграли трофей.

- Сегодня была игра интереснее, потому что "Авангард" забросил две, ЦСКА стал играть не от обороны, а начал атаковать, перестроил игру, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Матч сегодня был очень красивый, играли на результат. Если бы ЦСКА не играл в атаку, счет бы он не сравнял.

Счет 0-4? Нельзя говорить, что не было борьбы, легкой прогулки у ЦСКА не было, финал был достойный. ЦСКА был поопытней, там больше чемпионов мира. Сорокин получил MVP плей-офф, все ошибки он подчищал, солидно играл, "Авангард" тоже весь сезон здорово провел.