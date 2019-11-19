Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский рассказал, как команда переживала серию из десяти матчей подряд без побед.

— Ребята хотели побед, даже не понимали, почему не выигрывали, — цитирует игрока официальный сайт КХЛ. — Где-то маленько не хватало. Если посмотреть на эту серию, то в половине игр мы набирали очки. Могли побеждать, но уступали в овертаймах или сериях буллитов. Очень здорово, что обыграли ЦСКА, сбросили этот камень с плеч, а главное — показали, что у нас есть команда.

— Каково просыпаться каждое утро с мыслями, что твоя команда не побеждает больше месяца?

— Идти на тренировку и пахать еще больше, чем прежде — вот какие мысли в данной ситуации. Тем более команда у нас молодая, нам нужно больше работать, выигрывать «физикой». Она, думаю, сегодня и предрешила исход матча с ЦСКА в нашу пользу.

— После победы над ЦСКА Андрей Разин сказал, что после этой победы у него снова появилось много друзей...

— Настоящие фанаты всегда с командой. А те, кто уходят с трибун в трудную для «Северстали» минуту — это, считаю, и не болельщики никакие. Кто предан команде, тот не бросает и вместе, как говорится, и в горе, и в радости. Поэтому лично у меня друзей после этой победы стало не больше.

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