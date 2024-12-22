Подъяпольский — о целях на сезон: «Хочу выиграть Кубок Гагарина с «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский рассказал о целях на сезон.

— Были ли у вас другие предложения, кроме «Динамо»?

— Не могу говорить про другие клубы, были ли предложения, потому что я нахожусь в «Динамо». Здорово, что все решилось, но это было непростое решение для «Лады».

— Насколько сильно вы грезите выиграть Кубок Гагарина в составе «Динамо»?

— Конечно, хочу выиграть Кубок. Я знаю цели, задачи клуба.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.

Федор Носов