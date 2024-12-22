Подъяпольский — о продлении контракта: «Хочу остаться в «Динамо»
Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский прокомментировал ситуацию с продлением своего контракта.
— У вас контракт заканчивается в конце сезона. Были ли разговоры о продлении договора? Хотели бы вы остаться в клубе?
— Да, я хотел бы остаться в «Динамо». Мне все нравится, но пока все разговоры на паузе. Думаю, с агентом решим этот вопрос. Я понимаю, что это за клуб, за что он борется. У нас похожие мысли, я хочу помогать команде.
В текущем сезоне 28-летний голкипер провел 28 матчей за «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.
Федор Носов
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