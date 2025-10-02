Подъяпольский: «Соскучился по игре и болельщикам. Сегодня была атмосфера плей-офф»
Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от возвращения на лед и рассказал о победе над «Трактором» (3:2 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Насколько соскучились по играм?
— Конечно, я очень соскучился по игре, по болельщикам. Сегодня была атмосфера плей-офф. Мне было приятно выходить и играть.
— Насколько принципиальна была с «Трактором»?
— Не сказал бы, что важно было вернуться в матче с «Трактором». Мне надо было хорошо войти и помочь команде выиграть.
— Было ли волнение перед матчем?
— Нет, никакого волнения не было. Я готовился к обычной игре.
— Сейв после броска Коршкова выглядел очень круто.
— Для меня важно было помочь команде. Они мне, а я им помогаю. Мы одна команда. Я думаю, что это немного взбодрило коллектив.
— Решили не ловить бросок Жаркова, потому что знали об офсайде?
— Это я сейчас могу так сказать (улыбается). Летела несуразная бабочка. Надеюсь, что это был первый и последний раз.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|3.10
|19:00
|
Торпедо НН – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|- : -
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -