Подъяпольский: «Соскучился по игре и болельщикам. Сегодня была атмосфера плей-офф»

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от возвращения на лед и рассказал о победе над «Трактором» (3:2 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Насколько соскучились по играм?

— Конечно, я очень соскучился по игре, по болельщикам. Сегодня была атмосфера плей-офф. Мне было приятно выходить и играть.

— Насколько принципиальна была с «Трактором»?

— Не сказал бы, что важно было вернуться в матче с «Трактором». Мне надо было хорошо войти и помочь команде выиграть.

— Было ли волнение перед матчем?

— Нет, никакого волнения не было. Я готовился к обычной игре.

— Сейв после броска Коршкова выглядел очень круто.

— Для меня важно было помочь команде. Они мне, а я им помогаю. Мы одна команда. Я думаю, что это немного взбодрило коллектив.

— Решили не ловить бросок Жаркова, потому что знали об офсайде?

— Это я сейчас могу так сказать (улыбается). Летела несуразная бабочка. Надеюсь, что это был первый и последний раз.