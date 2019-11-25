Нападающий «Ак Барса» Владислав Кара подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:3Б).

— В первом «Зеленом дерби» я не участвовал, наблюдал с трибуны, — цитирует Кару официальный сайт клуба. — Сегодня все понравилось: атмосфера, всегда приятно играть против «Салавата Юлаева» — это хорошая команда. Надо продолжать в том же духе, всех с победой.

— Волновались?

— Да не очень, уже привык к уровню лиги. В начале матча был мандраж, но потом все стало нормально.

— Момент с голом помните?

— Слава Лещенко увидел, что я один, сделал передачу. Я сначала хотел отдать пас на Витю Тихонова, но там было много защитников, поэтому решил бросать сам.

— Именно туда целились?

— Конечно, нет (улыбается). Так получилось, случайно залетела.

— Что сказали тренеры, как похвалили?

— Сдержанно отреагировали, наше звено потом продолжило играть, не успел заехать на скамейку.