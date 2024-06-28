Каменев: «Победа «Металлурга» в Кубке Гагарина — 100 процентов сенсация»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал победу «Металлурга» в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2023/24.

«Это 100 процентов сенсация. Тем более со счетом 4-0 в серии против такого мощного и дисциплинированного «Локомотива». В команде был баланс: я уверен, что опытные ребята, которых было не так много, в тяжёлые моменты подсказывали напарникам по команде. Этот сплав молодости и опыта дал результат», — приводит слова Каменева Metaratings.ru.

По ходу плей-офф Кубка Гагарина-2024 «Металлург» в первом раунде обыграл «Амур» (4-2), а во втором «Спартак» (4-2). В полуфинальной серии магнитогорский клуб переиграл «Автомобилист» (4-3), а затем в финале оказался сильнее «Локомотива» (4-0).