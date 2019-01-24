Владислав Гавриков: "Приблизились к ЦСКА? Пока рано смотреть в таблицу"

Защитник СКА Владислав Гавриков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (3:2 Б). Он отметил, что победа далась непросто.

– Соперник очень достойный, – сказал Гавриков. – При возможности убегал в контратаку, создавал нам проблемы, по броскам равная игра плюс-минус. Гости чуть более самоотверженнее были, чем мы, но к счастью довели дело до победы.

– В третьем периоде вы сравняли счет.

– Чуть повезло с рикошетом.

– Гусев поучаствовал в вашем голе, с его передач легче забивать?

– Гусев – мастер второго паса.

– "Барыс" во втором периоде стал грубо играть, это сказалось на вашей игре?

– Второй период сами отдали, делали невынужденные ошибки. Были потери в средней зоне из-за чего шли контратаки. "Барыс" до этого играл жестко и агрессивно. Мы старались им не уступать и навязывать борьбу.

– Тяжело играть было овертайм?

– Больше пространства, меньше народу. Но 60 минут так не отыграешь.

– СКА вплотную приблизился к ЦСКА...

– Не думаем об этом. Пока рано смотреть таблицу. Перед плей-офф будет видно. Пока идем от матча к матчу.

– Знаете, что победитель регулярки ни разу не выиграл Кубок Гагарина?

– Об этом не думаем. Пока мы ничего не выиграли. У нас есть задачи, готовимся к ним.

– Не расстроитесь, если останетесь на втором месте?

– Мы не выбираем место, неблагодарное дело – подбирать себе соперника. Всегда это плохо заканчивается. Играем так, как играем.

– Вы суеверный?

– Не особо.

– Перед пятым броском в серии буллитов была заминка, не думали сами выйти и исполнить?

– Если бы мой бросок ничего не решал, то я бы бросил. Но так в буллитах не бывает. Поэтому я лучше потренируюсь. (Игорь Новиков)