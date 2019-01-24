Владислав Гавриков: "Приблизились к ЦСКА? Пока рано смотреть в таблицу"

Защитник СКА Владислав Гавриков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (3:2 Б). Он отметил, что победа далась непросто.
– Соперник очень достойный, – сказал Гавриков. – При возможности убегал в контратаку, создавал нам проблемы, по броскам равная игра плюс-минус. Гости чуть более самоотверженнее были, чем мы, но к счастью довели дело до победы.
– В третьем периоде вы сравняли счет.
– Чуть повезло с рикошетом.
– Гусев поучаствовал в вашем голе, с его передач легче забивать?
– Гусев – мастер второго паса.
– "Барыс" во втором периоде стал грубо играть, это сказалось на вашей игре?
– Второй период сами отдали, делали невынужденные ошибки. Были потери в средней зоне из-за чего шли контратаки. "Барыс" до этого играл жестко и агрессивно. Мы старались им не уступать и навязывать борьбу.
– Тяжело играть было овертайм?
– Больше пространства, меньше народу. Но 60 минут так не отыграешь.
– СКА вплотную приблизился к ЦСКА...
– Не думаем об этом. Пока рано смотреть таблицу. Перед плей-офф будет видно. Пока идем от матча к матчу.
– Знаете, что победитель регулярки ни разу не выиграл Кубок Гагарина?
– Об этом не думаем. Пока мы ничего не выиграли. У нас есть задачи, готовимся к ним.
– Не расстроитесь, если останетесь на втором месте?
– Мы не выбираем место, неблагодарное дело – подбирать себе соперника. Всегда это плохо заканчивается. Играем так, как играем.
– Вы суеверный?
– Не особо.
– Перед пятым броском в серии буллитов была заминка, не думали сами выйти и исполнить?
– Если бы мой бросок ничего не решал, то я бы бросил. Но так в буллитах не бывает. Поэтому я лучше потренируюсь. (Игорь Новиков)