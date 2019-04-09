Владислав Гавриков: "Когда уезжаю в "Коламбус? Не самый корректный вопрос"

Защитник СКА Владислав Гавриков в разговоре с журналистами подвел итоги финальной серии Западной конференции с ЦСКА (3-4). Москвичи сразятся за Кубок Гагарина с "Авангардом".

– У вас заканчивается контракт, вас ждут в Коламбусе. Когда уезжаете в Северную Америку? – вопрос корреспондента "СЭ".

– Не самый корректный вопрос. Серия только закончилась. Давайте по игре.

– Почему в этой серии команды выигрывали домашние матчи?

– Сложно складывались все матчи. Все решают нюансы, сегодня ЦСКА был сильнее в этих нюансах и деталях.

– Почему сегодня во втором периоде хозяева были сильнее?

– Вторые периоды тяжело играть из-за дальней лавки. Хорошие команды стараются наложить два звена на одно. Так и получалось. Подолгу держали шайбу в зоне, много уставали, поэтому было сложно атаковать.

– Как защитник оцените игру ЦСКА в обороне.

– Они хорошо играли в защите. Не стоит выделять полевых и вратаря. Всей пятеркой компактно оборонялись, и это им давало результат.

– Плотников сказал, что у команды есть зубы. Согласны?

– Начало плей-офф не самое лучшее было, мы уступили дважды подряд, выиграли четыре подряд и вытащили серию. Немножко пересмотрели свою игру, что нужно улучшить. Мы смело можем смотреть друг другу в глаза. Мы также пластались, боролись, старались выиграть. Сложно кого-то упрекнуть в отсутствии желания.

– Согласны, что у СКА проблема в большинстве была связана с нестабильностью состава спецбригад?

– Неравные составы решают судьбы матчей, серий и кубка. Составы не важны. Мы должны подстраиваться под то, что у нас есть на сегодняшний день. Все борются, работают, стараются забить гол. У ЦСКА дисциплинированно сыграло меньшинство, много заблокировали бросков, и в большинстве забили. (Евгений Белоусов)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей