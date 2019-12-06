Владимиров стал игроком «Металлурга»

Нападающий Николай Владимиров подписал двусторонний контракт с «Металлургом», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

На счету Владимирова три матча в составе московского «Динамо» в сезоне-2016/17. Основную часть карьеры провел в командах МХЛ и ВХЛ.

?Николай Владимиров пополнил состав «Металлурга»?



Магнитогорский «Металлург» заключил контракт с крайним нападающим Николаем Владимировым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона КХЛ 2019/20 гг. https://t.co/3TK4yQjLGl pic.twitter.com/FlSK4ihZat — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) December 6, 2019

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