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Владимиров стал игроком «Металлурга»

16:28
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Нападающий Николай Владимиров подписал двусторонний контракт с «Металлургом», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

На счету Владимирова три матча в составе московского «Динамо» в сезоне-2016/17. Основную часть карьеры провел в командах МХЛ и ВХЛ.

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Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/462877/

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