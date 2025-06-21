Форвард «Трактора» Жарков — о «Локомотиве»: «Разве можно сказать, что Радулов и Сурин играют неинтересно?»

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков в интервью «СЭ» высказал мнение о системе игры соперника по финалу Кубка Гагарина — «Локомотиве».

— Вы считаете, что система игры «Локомотива» унылая и неинтересная?

— Я как спортсмен могу сказать одно: любая система, которая приносит кубки и медали, — успешная. И абсолютно неважно, как ты добьешься победы, если убрать за скобки все грязные моменты. Понятно, что можно наслаждаться атакующим хоккеем и нахваливать ту команду, которая в него играет, отдавая передачи из-под ноги, но на деле с таким содержанием игры трудно претендовать на что-то стоящее. Хоккей, в который играет Ярославль, может быть скучным, но главное, что он дал результат.

— Если отвечать на этот вопрос не с точки зрения спортсмена, а со стороны нейтрального зрителя?

— Второй период в их исполнении всегда зрелищный, потому что они запирают соперника в зоне и контролируют шайбу, накладывая звенья. Можно взять ту же связку Радулов — Сурин. Разве можно сказать, что эти двое играют неинтересно? На льду эта связка может легко нарисовать какую-то красоту. Понятно, что у них есть некая система: если они ведут в счете с минимальным преимуществом, то Радулов не будет отдавать подкидку с неудобной стороны через три клюшки. Также, когда я смотрел матчи «Локомотива» против Уфы или Омска, у меня не складывалось впечатление, что я наблюдаю унылый хоккей.

Никита Нечаев