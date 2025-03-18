Нападающий «Трактора» Жарков: «Первое место на Востоке никак не должно нас обольщать»

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков в комментарии для «СЭ» высказался о победе челябинской команды в Восточной конференции FONBET чемпионата КХЛ.

— Всегда приятно побеждать и выходить с первого места, но это никак не должно нас обольщать. Мы должны готовиться к плей-офф, потому что плей-офф — это игры на вылет. И все соперники будут очень важными — без разницы вообще, кто это может быть. Просто приятно будет дома начинать. Выиграли, молодцы, но я думаю, все в голове, что это просто некая подготовка к плей-офф, что мы идем просто к своей другой цели, — сказал Жарков «СЭ».

«Трактор» обыграл СКА (4:2) и впервые с сезона-2011/2012 занял первое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата.