Владимир Юрзинов: «В третьем периоде игра шла до гола, и мы его забили»

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:2).

— Хорошо начали первый период, было хорошее движение, создавали моменты, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Череповца. — Во втором периоде «Северсталь» перехватила инициативу, забросила гол, и концовка периода для нас была сложной. В третьем периоде игра шла до гола, и мы его забили. Играли хорошо, ответственно и хорошо, что заработали два очка.