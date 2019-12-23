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Владимир Юрзинов: «В третьем периоде игра шла до гола, и мы его забили»

22:23
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Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:2).

— Хорошо начали первый период, было хорошее движение, создавали моменты, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Череповца. — Во втором периоде «Северсталь» перехватила инициативу, забросила гол, и концовка периода для нас была сложной. В третьем периоде игра шла до гола, и мы его забили. Играли хорошо, ответственно и хорошо, что заработали два очка.

Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42465/1/

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