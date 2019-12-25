Владимир Юрзинов: «У нас остаются в лазарете игроки, на которых мы рассчитывали»

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:1).

— Непросто сегодня было, четвертый матч подряд через день, — цитирует Юрзинова официальный сайт «Трактора». — Хотя многие команды играют в таком графике. Мы готовились к сегодняшней игре и спасибо ребятам, что выполнили планы на матч. Где-то на нашей стороне было везение, хорошо, что боролись, хорошо, что сражались. Я думаю, что заслужили победу.

— В этом году у вас было большое обновление состава. Насколько они оправдали себя?

— Мне очень сложно говорить, потому что я пришел в ноябре месяце. Какие-то перестановки несомненно были. У нас все равно остаются в лазарете игроки, на которых мы рассчитывали. Много нападающих травмированных. Но ребята, которые пришли из «Ак Барса» Основин и Михеев, они хорошо влились в коллектив. Практически одна тренировка, они играли сегодня первый матч и вошли хорошо в игру. Считаю, что достойно выглядели. Несомненно, у каждого тренера есть взгляды на команду, каждый тренер строит команду, наверное, по каким-то своим принципам, исходя из тех игроков, которые есть. Скажу, у нас ребята нормальные.

Мы, в общем-то, определились с составом. Мы сильно состав не меняем, в силу того, что, во-первых, у нас нет, во-вторых, я все-таки, наверное, не очень люблю. Стараюсь использовать по возможности одних и тех же игроков и давать им больше ответственности. Главное, чтобы ребята чувствовали наше отношение, наше доверие к ним. Долгое у нас время заняло изменения системы игры. Мы очень много над этим работали и работали постоянно. Нам надо продолжать над этим работать и хорошо, что им понятно. Дает результат — это закрепление нашей работы.