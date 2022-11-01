Владимир Юрзинов: «Зачем Гусеву болтаться за океаном?»

Двукратный чемпион мира и Европы Владимир Юрзинов прокомментировал возвращение нападающего Никиты Гусева в петербургский СКА.

«Я считаю, Гусев сделал все правильно. На мой взгляд, ему сейчас лучше остаться в России и выступать в КХЛ. Помню его еще мальчишкой, когда он начинал карьеру в Молодежной хоккейной лиге в ЦСКА. Зачем ему болтаться за океаном, тем более не имея четких вариантов и не понимая, позовут его куда-то или нет. В СКА же он получит возможность играть в сильном турнире и выходить на лед в великолепном дворце. Хотя сложно спорить с тем, что он так до конца и не реализовал себя в НХЛ», — сказал Юрзинов в интервью RT.

Как стало известно «СЭ», до конца этого сезона игрок получит 40 миллионов рублей.

Во вторник, 1 ноября, СКА объявил о заключении контракта с Гусевым на 2 года. 30-летний россиянин будет выступать за команду под 97-м номером, под которым выступал ранее.