Владимир Юрзинов: «Первые два периода «Трактор» уступал сопернику в движении»

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов после поражения от «Ак Барса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

«Казань с победой, — приводит слова Юрзинова пресс-служба «Трактора». — Все уже было сказано: первые два периода уступали сопернику в движении, плюс нахватали удалений. Хотел бы отметить, в третьем периоде проявили характер, боролись до конца. Спасибо болельщикам за поддержку».