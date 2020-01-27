КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Владимир Юрзинов: «Первые два периода «Трактор» уступал сопернику в движении»

21:25
Теги:

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов после поражения от «Ак Барса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

«Казань с победой, — приводит слова Юрзинова пресс-служба «Трактора». — Все уже было сказано: первые два периода уступали сопернику в движении, плюс нахватали удалений. Хотел бы отметить, в третьем периоде проявили характер, боролись до конца. Спасибо болельщикам за поддержку».

Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=24260

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир