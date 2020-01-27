Владимир Юрзинов: «Первые два периода «Трактор» уступал сопернику в движении»
21:25
Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов после поражения от «Ак Барса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.
«Казань с победой, — приводит слова Юрзинова пресс-служба «Трактора». — Все уже было сказано: первые два периода уступали сопернику в движении, плюс нахватали удалений. Хотел бы отметить, в третьем периоде проявили характер, боролись до конца. Спасибо болельщикам за поддержку».
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