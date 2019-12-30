Владимир Юрзинов: «Очень высокий уровень реализации моментов «Авангард» показал»

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5).

— Мы хотели сыграть по тому же плану, по которому мы играли с «Авангардом» на выезде, — цитирует тренера официальный сайт «Трактора». — Хорошо провели первый период, не дали сопернику возможностей. Во втором мы допустили глупые ошибки, у нас рабочая команда, мы не можем позволять себе таких вольностей. По ходу игры у нас были хорошие моменты, переиграли соперника по броскам 30-17. У соперника сегодня была высокая реализация. Мы, к сожалению, используем свои моменты очень плохо. Часто в связи с этим ход игры идет либо в одну, либо в другую сторону. Я хотел бы поблагодарить болельщиков Челябинска и поздравить их с наступающим Новым годом. Мы постараемся быть лучше. Мы будем работать и постараемся вернуться к той игре, которую показали в серии побед.

— Во втором периоде показалось, что было многовато удалений у «Трактора», повлияло это на дальнейшую игру?

— Вопрос даже не удалений. Очень высокий уровень реализации моментов «Авангард» показал сегодня. Моменты, которые у них были, они здорово использовали.

— Вам объяснил судья, куда шайба попала во время гола?

— Да, сбоку она попала в закругление, поэтому гол не был засчитан. Шайба вышла с площадки. Еще один момент — отсутствие Томаса, Гики и Попова. В равных матчах у нас, конечно, проблемы существуют. Очень жалко, что мы ждем возвращения этих игроков. Нам, конечно, их не хватает, но есть, как есть. Сложно, сложно очень даются голы.

— Что происходит с командой во втором периоде?

— Допускаем индивидуальные ошибки. Если мы договариваемся играть, мы должны играть все 60 минут. Индивидуальные ошибки, которые вы видели сами. В третьем периоде мы играли нормально. К сожалению, сегодня Калинин получил травму. У нас помимо наших травмированных еще Щербак и Калинин травмированы. С этими травмами какая-то беда. Посмотрим, возможно, кого-то ребят поднимем из «Челмета». У нас и так достаточное количество игроков сейчас играет, которым мы даем игровое время и практику. Проблемы, что в равных матчах нужно забивать вовремя голы, моментами матчи не выиграешь.

— Как Глинкин, как вам его игра?

— Я не хотел бы комментировать. Вы же смотрели матч сами.