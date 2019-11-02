Владимир Юрзинов-младший: «Тяжело было наблюдать за КХЛ по телевизору. Предложение «Трактора» принял без раздумий»

Новый главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от назначения в челябинский клуб.

— Долгое время без работы сидел без команды, — заявил Юрзинов-младший. — При этом готовился, и сейчас есть большое желание работать, поэтому сразу принял предложение, не раздумывая. Спасибо руководству «Трактора» за доверие.

— Следили за челябинским клубом?

— Честно говоря, очень тяжело было наблюдать за чемпионатом по телевизору. Вообще постоянно смотрел хоккей и знаю, что происходит в КХЛ. Я очень соскучился по работе, тем более команда интересная. Сейчас хочу добиться с «Трактором» максимального результата и сделаю для этого все, что в моих силах.

— Определились с помощниками?

— Пока еще об этом не думал. Через несколько дней буду в Челябинске, у команды будет несколько выходных, и там будет время познакомиться с ребятами и решить такие сопутствующие вопросы. (Евгений Белоусов)

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