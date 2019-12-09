Владимир Юрзинов: «Кравцов не совсем подготовлен на данный момент»

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2) объяснил, почему нападающий Виталий Кравцов был командирован в ВХЛ.

— Я думаю, что здесь больше раздули с Кравцовым, — цитирует тренера официальный сайт «Трактора». — Ситуация в том, что это молодой игрок, который не совсем подготовлен на данный момент. Поэтому мы отправили набирать игровую форму в наш фарм-клуб. Ничего больше. Потому что он должен набрать кондиции, мы ждем от него больше. У нас в общем-то в этом плане нормальная ротация: у нас молодые игроки играют и у нас в команде, и за фарм-клуб, и за молодежную команду. Поэтому здесь никакой подоплеки абсолютно нет.

— Насколько сильная травма у Гики?

— Он поехал на обследование, будем смотреть.

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