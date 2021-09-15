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Владимир Воробьев: «В атаке сыграли неплохо, наказывали «Северсталь» за ошибки»

17:00
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Главный тренер «Амура» Владимир Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:2).

«Очень тяжелая игра. На ребят давило то, что давно не могли выиграть. Хороший соперник, быстрый. Много было энергозатратного хоккея. Хорошо, что справились, помогали друг другу, просили ребят быстрее выходить из своей зоны. Конечно, были ошибки. Но в атаке сыграли неплохо, наказывали «Северсталь» за ошибки. Надо добавлять в реализации моментов. Благодарны команде — первая победа, все по ним соскучились. Парни сражались от первой до последней минуты, спасибо им за это», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/15/489271.html

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