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Владимир Ткачев заявил, что его партнеры по звену — «просто звери»

09:39
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Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев — о победе над минским «Динамо» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— В первом периоде было тяжело — и физически, и болельщики гнали соперника вперед. Здорово, что выиграли и сыграли тоже, в принципе, хорошо, — цитирует Ткачева официальный сайт клуба. — Все стараются, хотят всегда выигрывать, позитив в команде появляется, настроение хорошее. Все только на победу идет — хорошо, что все это понимают. Я не играю в сочетании с Зариповым и Галиевым? Мои партнеры по звену — звери просто.

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Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17780.html

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