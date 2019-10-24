Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев выписан из больницы в Магнитогорске — 24 октября хоккеист отправится в Казань. Игрок прошел дополнительно медицинское обследование, которое не выявило серьезных проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Форвард получил повреждение на 52-й минуте встречи против «Металлурга» (0:1 Б): Ткачев столкнулся с нападающим соперника Егором Коробкиным, покинул площадку на носилках и на машине «скорой помощи» уехал в больницу.

Владимир Ткачёв выписан из больницы после дополнительного обследования, которое не выявило серьёзных проблем со здоровьем. Сегодня Вова отправится в Казань ? pic.twitter.com/zrGgS52602 — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 24, 2019

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков