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Владимир Ткачев выписан из больницы

10:48
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Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев выписан из больницы в Магнитогорске — 24 октября хоккеист отправится в Казань. Игрок прошел дополнительно медицинское обследование, которое не выявило серьезных проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Форвард получил повреждение на 52-й минуте встречи против «Металлурга» (0:1 Б): Ткачев столкнулся с нападающим соперника Егором Коробкиным, покинул площадку на носилках и на машине «скорой помощи» уехал в больницу.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17960.html

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