Владимир Ткачев: «У «Локомотива» есть шанс все исправить»

Нападающий «Локомотива» Владимир Ткачев прокомментировал второе поражение подряд в Кубке Гагарина от «Йокерита». Ярославцы уступили со счетом 1:5.

— Шанс все исправить есть, — цитирует Ткачева официальный сайт лиги. — 0-2 в серии — это не то, за чем мы ехали в Хельсинки, но нет смысла думать об этом сейчас. Нужно «перезагрузиться», поговорить между собой, выходить и отдаваться в каждом моменте. Мы не можем друг друга упрекать в отсутствии самоотдачи, где-то не везет, одно накладывается на другое, и такой выходит результат.