КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Владимир Ткачев: «У «Локомотива» есть шанс все исправить»

10:17
Теги:

Нападающий «Локомотива» Владимир Ткачев прокомментировал второе поражение подряд в Кубке Гагарина от «Йокерита». Ярославцы уступили со счетом 1:5.

— Шанс все исправить есть, — цитирует Ткачева официальный сайт лиги. — 0-2 в серии — это не то, за чем мы ехали в Хельсинки, но нет смысла думать об этом сейчас. Нужно «перезагрузиться», поговорить между собой, выходить и отдаваться в каждом моменте. Мы не можем друг друга упрекать в отсутствии самоотдачи, где-то не везет, одно накладывается на другое, и такой выходит результат.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/03/03/466875.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир