Владимир Ткачев: «Такой ЦСКА можно побеждать»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Первые два периода провальные были, только третий можно записать в нашу пользу, — цитирует Ткачева официальный сайт клуба. — Тяжело нам пока даются игры с ЦСКА. Опять же, надо быть готовыми к таким играм, это именно та команда, с которой нужно соперничать. Это показатель, нам надо было и начать по-другому, и вообще все делать не так. Но мы только в третьем периоде начали это делать, и этого недостаточно против такого соперника.



Какие положительные моменты можно выделить? То, что боролись до конца, забили второй гол, там вроде бы второе дыхание открылось — мы зажали одну пятерку, они там на проброс шайбу выкидывали. Это был момент, когда можно было изменить, у меня был момент — забить, счет 4:3, может, игра по-другому бы пошла. Не забил, пропустили 5-й гол. Вроде жали-жали, но против такой команды тяжело. Отыграть 3 шайбы у такого соперника за 10 минут тяжело.



Каждое поражение чему-то учит, и это хороший урок для нас — соперник хорошо сыграл в очень многих моментах, учиться у соперника тоже неплохо. Будем разбирать наши позитивные и негативные моменты, разберем игру соперника и будем готовиться дальше. Конечно, против такого ЦСКА можно играть и побеждать. Будем к этому стремиться, ничего невозможного нет.

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